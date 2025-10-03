Enna: “Giochi proibiti e divertimenti leciti nella Sicilia medievale”, visita teatralizzata al Museo delle Confraternite

PUBBLICITÀ

La Società Dante Alighieri – Comitato di Enna – presenta “Giochi proibiti e divertimenti leciti nella Sicilia medievale”, una visita teatralizzata in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:00 presso il Museo delle Confraternite di Enna. Interverranno Patrizia Sardina e Pietro Colletta, docenti dell’Università degli Studi di Palermo, con la partecipazione dei “Musigalli”.

L’evento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Patrizia Sardina è professoressa ordinaria di Storia medievale all’Università di Palermo. Pietro Colletta è medievista e professore associato di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Palermo, dal 2019 presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. I “Musigalli” sono una compagnia siciliana di medieval folk nata nel 2024.

Durante la visita teatralizzata si racconterà uno spaccato di vita quotidiana della Sicilia medievale attraverso svaghi, divertimenti, giochi e spettacoli: dai giochi da taverna – dadi, carte, scacchi, col loro contorno di ballerine o prostitute – ai tornei e ai palii, fino alle esibizioni musicali e teatrali. Un viaggio nella storia ricco di curiosità, che sfata l’immagine stereotipa di un medioevo buio e triste, raccontando i giochi e i divertimenti del tempo. Ad accompagnare la narrazione ci saranno gli intermezzi musicali dal vivo dei Musigalli.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del festival “Le Vie dei Tesori”.