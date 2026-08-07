Enna, giochi di quartiere e Calcio Balilla Umano per la festa della Madonna dè Carusi

PUBBLICITÀ

Enna si prepara a vivere due giornate all’insegna dello sport, della socialità e della riscoperta delle tradizioni popolari. Il 4 e 5 settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dè Carusi, Piazza San Giorgio e Piazza Sant’Agostino ospiteranno i Giochi di Quartiere e il torneo di Calcio Balilla Umano, iniziativa promossa dalla Confraternita Maria SS. delle Grazie, in collaborazione con l’Associazione Il Solco, il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Enna, dalla Cooperativa Sociale IBlea Servizi Territoriali.

PUBBLICITÀ

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il senso di comunità attraverso attività che sappiano unire il fascino dei giochi di una volta con nuove proposte capaci di coinvolgere persone di tutte le età.

PUBBLICITÀ

«I giochi di quartiere rappresentano un patrimonio della nostra comunità – dichiara il rettore della Confraternita Maria SS. delle Grazie, Maurizio Gervasi –. Sono occasioni che ci permettono di riscoprire il valore dello stare insieme, della condivisione e della sana competizione. Tramandare queste tradizioni significa mantenere vivo il legame con la nostra storia e offrire ai più giovani esperienze autentiche di socializzazione all’interno della festa dedicata alla Madonna dè Carusi.»

A rendere ancora più ricca l’edizione di quest’anno sarà il Calcio Balilla Umano, un’attrazione che mancava da tempo nel panorama cittadino.

«Abbiamo voluto affiancare ai giochi tradizionali una novità capace di coinvolgere tutti – sottolinea il Vice Rettore Salvatore Astorina –. Il Calcio Balilla Umano è un’attività divertente e inclusiva che permette a famiglie, gruppi di amici e giovani di vivere insieme un’esperienza diversa. Il nostro obiettivo è creare momenti di aggregazione che facciano sentire ogni partecipante protagonista della festa.»

Il torneo è aperto a squadre di sei partecipanti, composte da uomini, donne e bambini (altezza minima 120 cm), con una quota di partecipazione di 30 euro a squadra. Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni saranno aperte fino al 31 agosto. Per partecipare è possibile contattare Marco tramite WhatsApp al 366 761 6535 o la pagina social della Confraternita stessa. La manifestazione si concluderà con animazione, gonfiabili, palloncini modellabili, zucchero filato e la premiazione dei tornei, trasformando la festa in un momento di incontro aperto a tutta la cittadinanza.