Enna: “giocattoli sospesi”, iniziativa di solidarietà per i bambini della comunità Arcobaleno di Villarosa

Tredici bambini della comunità Arcobaleno di Villarosa attendono i regali per il Natale. Sono bimbi che vanno dai pochi mesi ai 17 anni per i quali anche il Natale significa comunità e lontananza della famiglia che. Così la più antica giocattoleria di Enna, Orefice Giocattoli, aderisce ad un progetto nazionale lanciato da Assogiocattoli con “il giocattolo sospeso”, in favore dei piccoli della comunità Arcobaleno di Villarosa.

Bisogna solo visitare il negozio e acquistare un giocattolo che sarà donato ad un di questi bambini che vivono in quella comunità. Un gesto di solidarietà che può scaldare il cuore di piccoli che anche questo Natale lo passano in comunità lontani dal calore della famiglia.

“Già qualcuno è venuto e ha acquistato un giocattolo sospeso – dice Patrizia Orefice –. Ma il nostro sogno sarebbe quello di inondare la comunità di giochi e rendere meno pesante un giorno che per altri è di felicità per questi piccoli è di rimpianti e ricordi”.