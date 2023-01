Enna: giocattoli e libri sospesi per i bambini meno fortunati

“La solidarietà non è un gioco, ma può essere un giocattolo”. Questo lo slogan che ha guidato la campagna di sensibilizzazione avviata dall’associazione “La Tenda”, da oltre 25 anni accanto ai più deboli.

“Da molti anni – afferma il vicepresidente Federico Emma – l’associazione organizza una raccolta di giocattoli da donare ai bambini in difficoltà come regalo per l’Epifania. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere anche delle librerie e i negozi di giocattoli ‘Marameo’ e ‘Io Bimbo’. Chiunque ha potuto e/o voluto, ha acquistato un giocattolo o un libro lasciandolo sospeso in negozio per uno dei ‘nostri’ bambini che a Natale, al contrario di altri, non hanno avuto tanti pacchi da scartare. Adesso sarà nostro compito farglielo avere”.

“Vogliamo ringraziare – conclude Emma – tutta la comunità ennese e le attività commerciali che come sempre hanno dimostrato una grande sensibilità aderendo all’iniziativa. Diverse decine di peluche, giocattoli, libri e puzzle che renderanno più gioiosi gli occhi di molti piccoli in questa ‘epifania della solidarietà’”.