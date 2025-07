Enna: “Giocare per credere”, venerdì lo spettacolo di chiusura del Grest CSI

PUBBLICITÀ

Si concluderà domani sera, venerdì 18 luglio, il Grest CSI 2025 dal titolo “Giocare per credere”, con lo spettacolo finale che si terrà in Piazza Umberto I ad Enna alle ore 21:00, dopo cinque settimane di attività svolte presso la palestra dell’ex Magistrale di Valverde.

Numerose le iniziative realizzate nel corso dell’ultimo mese, non solo di carattere sportivo, ma anche educativo e sociale.

I bambini del Grest hanno partecipato attivamente a diversi progetti: “Un Grest legale”, con incontri insieme a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza; “Un Grest su strada”, progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale; “Nella mia città”, percorso culturale alla scoperta del patrimonio artistico e storico di Enna, con le spiegazioni del prof. Francesco Luca Ballarò; un progetto ambientale con la passeggiata ecologica del 24 giugno, organizzata con Plastic Free; “Corri con Maria, in cammino per la Patrona”, iniziativa promossa in occasione dei festeggiamenti patronali insieme alla Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione; Giornata dell’“Integrest”, dedicata all’inclusione e all’integrazione tra i popoli, in collaborazione con Iblea Servizi Territoriali; una giornata di prevenzione delle dipendenze patologiche, con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Enna; una giornata di sensibilizzazione sul primo soccorso, grazie alla collaborazione con il Comitato di Enna della Croce Rossa Italiana.

L’appuntamento è dunque per domani, alle ore 20:45 in Piazza Umberto I, per lo spettacolo di chiusura del Grest CSI 2025.

Dal 18 al 20 luglio, inoltre, il Centro sportivo italiano terrà presso il Federico II il Meeting regionale dei giovani.