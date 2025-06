Enna: “Giocare per Credere”, iniziato il Grest CSI

PUBBLICITÀ

È ufficialmente partito il Grest CSI di Enna, dal titolo “Giocare per Credere”, una proposta estiva ricca di entusiasmo, giochi, formazione e inclusione, organizzata dal Centro Sportivo Italiano presso l’Auditorium di Valverde. Lunedì scorso ha preso il via la prima settimana di attività, già intensa e piena di iniziative coinvolgenti per bambini e ragazzi.

Tra le proposte più apprezzate si segnala il progetto educativo “Un Grest su strada”, curato e realizzato dalla Comandante della Polizia Municipale di Enna, Voria Delfina. L’attività ha saputo coniugare gioco e formazione, promuovendo l’educazione alla sicurezza stradale in modo interattivo e adatto ai più piccoli, che hanno potuto imparare le regole della strada attraverso laboratori e percorsi simulati.

Grande emozione e partecipazione per lo spettacolo di apertura che si è tenuto nella serata di ieri, sempre all’Auditorium di Valverde, che ha fatto registrare il tutto esaurito: genitori, familiari e amici hanno riempito ogni posto per assistere a esibizioni, canti, scenette e momenti di condivisione preparati dai bambini con l’aiuto degli animatori.

Ad aprire ufficialmente la serata è stato Luca Ingrassia, responsabile del Grest CSI di Enna, che ha voluto sottolineare l’importanza del gioco come strumento educativo: “Il Grest non è solo un modo per occupare il tempo estivo, ma un’esperienza in cui si cresce insieme, si fanno amicizie vere e si scopre il valore della comunità. Giocare per credere significa credere che attraverso il gioco si può imparare a vivere meglio”.

Presente anche il presidente del CSI di Enna, Salvino Bombara, che ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento e l’impegno dei volontari: “È bellissimo vedere questo auditorium pieno di famiglie e bambini felici. Il CSI continua a investire nei giovani e nelle attività che uniscono sport, fede e cittadinanza attiva. Un ringraziamento speciale va a tutti gli educatori e animatori che rendono possibile tutto questo”.

Il Grest proseguirà per le prossime settimane con nuovi laboratori, uscite, giochi a tema e giornate di festa, coinvolgendo un numero crescente di bambini e volontari, tutti uniti dal desiderio di vivere un’estate piena di valori, relazioni e sorrisi.

Gli organizzatori ringraziano gli arcieri e l’Unione Rugby Enna.