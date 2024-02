Enna, Giglione (Cna): “Le imprese raccolgono la sfida dell’intelligenza artificiale”

PUBBLICITÀ

“Le imprese siciliane raccolgono la sfida dell’intelligenza artificiale, perché se opportunamente utilizzata può rappresentare un fattore di crescita della competitività”. Lo dice Piero Giglione, segretario della Cna Sicilia, a margine del seminario FormerAi, tenutosi ieri presso l’Urban Center di Enna, destinato ai dirigenti e ai responsabili dei servizi della Confederazione.

“La tecnologia che avanza non si può ignorare – aggiunge – l’avvento dell’intelligenza artificiale, specie quella generativa, è un’innovazione che riguarda anche gli artigiani e le piccole e medie imprese. Occorre prendere consapevolezza della necessità che vanno accresciute e assunte nuove competenze per governare gli effetti del rivoluzionario strumento, in modo da averlo come alleato e non come nemico, condizione fondamentale per non essere messi fuori dal mercato”.

“Per questo – conclude Giglione – abbiamo fortemente voluto questo momento di informazione e formazione con alcuni esperti e società leader in questo settore in Italia”.

Al seminario, introdotto da Piero Giglione, sono intervenuti Pino Vivace, direttore Fondazione Ecipa, Luca Iaia, responsabile na-zionale Marketing CNA, Nicole Cilia, Università degli Studi di Enna Kore, Andrea Boscaro, fondatore The Vortex, Michele Bonelli, fondatore Muffin, Francesco Anzelmo, fondatore Digital Makers. I lavori sono stati moderati da Maurizio Merlino, CNA Sicilia. Sono stati conclusi da Nello Battiato, presidente regionale CNA Sicilia.