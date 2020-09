Enna. Giarrizzo (M5S): “Bene sospendere concorsi e incarichi all’Asp”

“Apprendo che l’Assessore della Regione Siciliana alla Salute ha deciso di sospendere le procedure concorsuali e di non dare luogo ad alcun nuovo rapporto di lavoro durante il periodo di campagna elettorale per le prossime amministrative. Purtroppo, troppo spesso, in campagna elettorale, queste occasioni vengano usate in maniera alquanto ambigua”. Così il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo.

“Lo stop momentaneo nelle Aziende sanitarie, comunque, – continua Giarrizzo – non può essere l’unico passo portato avanti dalla Regione e reputo che da solo non sia sufficiente. La vigilanza nei concorsi pubblici deve essere costante e continua. Sarebbe auspicabile – conclude il parlamentare – che queste misure di prevenzione possano diventare sistemiche e si possa attuare una costante attenzione sulla gestione delle Asp”.