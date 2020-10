Enna. Giarrizzo (M5S): “Auspico che la Kore ricorra presto alla didattica mista o a distanza”

“Apprendo dalla stampa quelli che sembrano essere gli esiti dell’incontro di ieri pomeriggio del Comitato Regionale delle Università Siciliane (CRUS), presieduto dal Rettore dell’Università Kore di Enna, sulla tematica didattica mista o a distanza. Tema che avevo sollevato anche io all’interno di una lettera inviata allo stesso rettore, chiedendo esplicitamente di valutare l’integrazione, nelle lezioni, della didattica mista, se non addirittura a distanza (se la situazione d’emergenza dovesse degenerare). Secondo quanto riportato dall’articolo, il CRUS decide quindi di promuovere ogni forma di didattica per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni dell’anno accademico 2020/21, agevolando al tempo stesso la frequenza anche senza doversi necessariamente spostare per raggiungere l’ateneo di riferimento. Ritengo si tratti di un’importante valutazione, quella avanzata dal CRUS, viste le circostanze emergenziali attuali. Auspico, quindi, che l’Università Kore ricorra presto alla didattica mista o a distanza, seguendo le indicazioni dello stesso CRUS. L’emergenza sanitaria in corso e l’aumento esponenziale nella nostra isola dei casi positivi al Covid-19 richiede tutta la nostra massima attenzione”. Così il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.