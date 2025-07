Enna: Giancarlo Rapisarda è il nuovo Vicario del Questore

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna il Dott. Giancarlo Rapisarda, Primo Dirigente della Polizia di Stato, già Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Enna, ha assunto formalmente le funzioni di Vicario del Questore di Enna, giusta nomina dipartimentale.

Il Dott. Giancarlo Rapisarda, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, consegue la laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni nonché un master universitario in giustizia penale minorile. Il Dott. Rapisarda ha alle spalle una prestigiosa carriera, costellata da incarichi importanti e iniziata nel 2001 presso la Questura di Palermo come funzionario addetto all’Ufficio Scorte.

Successivamente ricopre vari incarichi, quali addetto Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, addetto al Commissariato di P.S. “Centrale”, addetto all’Ufficio Immigrazione, addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, responsabile Sezione Antidroga della Squadra Mobile, addetto Commissariato P.S. distaccato di Acireale, Dirigente del Commissariato di P.S. di Adrano, addetto D.I.G.O.S., addetto Ufficio di Gabinetto, Vice Dirigente D.I.G.O.S. e responsabile sezione informativa. Durante questi anni, il Dott. Rapisarda promuove e coordina diverse attività di polizia giudiziaria, ottenendo diversi riconoscimenti premiali per le operazioni coordinate. Nell’ottobre 2020 ricopre l’incarico di Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Catania, per poi assumere la dirigenza della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna dal 3 ottobre 2022.