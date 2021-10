Enna: Giancarla Fratantoni è la neo presidente della Fidapa

La sezione FIDAPA di Enna ha inaugurato oggi il suo nuovo biennio sociale 2021-2023 con il passaggio della campana tra la Past President dott.ssa Anna Dongarrà e la Prof.ssa Giancarla Fratantoni.

Anna Dongarrà, a completamento di ben tre mandati, ha voluto ricordare il senso di appartenenza che contraddistingue la FIDAPA, definendola “una vera e propria famiglia”. Nel suo discorso di insediamento la neo eletta Giancarla Fratantoni ha messo in evidenza i valori fondamentali che contraddistinguono la FIDAPA: spirito di solidarietà, collaborazione e amicizia come punto da cui partire per “raggiungere gli obiettivi che sostengono le donne nel loro ruolo insostituibile in una società che aspiri a ogni tipo di progresso e cambiamento per superare l’antagonismo e le divisioni”.

Faranno parte del nuovo comitato di presidenza Angela Arengi (vice presidente), Angela Caruso (segretaria) e Silvana Sutera (tesoriera). L’evento di oggi si è concluso con una gioiosa conviviale allietata dalla band “Samor Sax”.