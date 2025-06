Enna, Gessaro: “Solidarietà alle forze dell’ordine e necessità di garantire loro maggiore sicurezza”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del presidente provinciale di Gioventù Nazionale Enna Jacopo Mario Gessaro.

La barbara uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, durante un conflitto a fuoco con due rapinatori, è l’ennesima ferita inferta al cuore dello Stato. Un uomo in divisa, al servizio della collettività, ha perso la vita nell’adempimento del suo dovere: proteggere noi cittadini.

Un clima sempre più ostile verso le Forze dell’Ordine, alimentato da una cultura dell’odio che si fa largo in ampi settori della società. Da un lato, l’estremismo ideologico dell’estrema sinistra, che da anni porta avanti una sistematica campagna di delegittimazione e demonizzazione contro chi rappresenta lo Stato. Dall’altro, la criminalità organizzata che, con metodi violenti e intimidatori, attacca direttamente uomini e donne delle Istituzioni, considerandoli nemici da abbattere.

In questo scenario, le Forze dell’Ordine si trovano schiacciate tra il dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose e l’essere bersaglio di accuse infamanti, sospetti pretestuosi e una retorica che spesso rovescia la realtà, trasformando i tutori della legge nei colpevoli, e i delinquenti in vittime. È inaccettabile.

Per questo, serve una reazione ferma, a ogni livello. Servono misure più incisive, risorse adeguate, strumenti efficaci. Ma serve soprattutto una svolta culturale: occorre ricostruire una narrazione pubblica che restituisca onore e dignità alle Forze dell’Ordine, contrastando ogni forma di delegittimazione ideologica, politica o criminale.

In questa direzione, Fratelli d’Italia e il Governo Meloni stanno lavorando con determinazione, portando avanti proposte concrete per garantire maggiore tutela e sicurezza a chi ci difende ogni giorno. Tra queste: l’inasprimento delle pene per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; la creazione del reato di rivolta in carcere, per restituire autorevolezza e sicurezza al sistema penitenziario; maggiori strumenti di difesa a disposizione delle Forze dell’Ordine; e una più ampia tutela legale per chi, agendo nell’ambito del proprio servizio, si trova esposto a rischi anche giudiziari oltre che fisici.

Alla famiglia del Brigadiere Capo Legrottaglie, all’Arma dei Carabinieri, e a tutti coloro che ogni giorno indossano la divisa con coraggio e dedizione, va la mia più profonda solidarietà. Il loro sacrificio non sarà vano, se sapremo difendere con determinazione chi ci difende.