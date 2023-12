Enna: “Germinazioni”, compositori a confronto tra musica contemporanea e nuovi ascolti

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 12 dicembre, il liceo musicale dell’istituto di studi superiori “Napoleone Colajanni” di Enna organizza l’evento “Germinazioni”, curato dal direttore artistico Francesco Cultreri, in collaborazione con la rete interprovinciale Musicainsieme, la Simc (Società italiana musica contemporanea), Agenda Edizioni e il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Enna.

In mattinata, al Teatro comunale Neglia, a partire dalle 10:30, si terrà il convegno sul tema “Germinazioni: scrivere e far musica oggi tra scuola e società in ascolto”.

Nel pomeriggio alle 18:30 sempre al Teatro Neglia, concerto con le esecuzioni delle opere vincitrici alla International Call for Scores. Interverranno, tra gli altri, i musicisti e compositori Andrea Talmelli, Marco Betta e Paolo Geminiani. Protagonisti delle esecuzioni, gli studenti del liceo musicale Colajanni.

La partecipazione è libera.