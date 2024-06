Enna: “Genitorialità e Pena”, convegno alla casa circondariale

PUBBLICITÀ

Lunedì, presso la Casa Circondariale Luigi Bodenza di Enna, si terrà il convegno “Genitorialità e Pena”, evento conclusivo di un progetto finanziato dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro Studi Martha Harris di Palermo, l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) di Caltanissetta-Enna e la Casa Circondariale di Enna.

PUBBLICITÀ

Il convegno avrà inizio con la proiezione del video “Genitori Sempre”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla delicata tematica della genitorialità in contesto detentivo. Seguirà una tavola rotonda, introdotta dalla psicologa Maria Luisa Mondello del Centro Studi Martha Harris di Palermo, che vedrà la partecipazione di illustri relatori impegnati nel campo della giustizia e della psicologia.

Interverranno: Santi Consolo, Garante dei diritti dei detenuti Sicilia, Renata Fulvia Giunta, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, Salvo E. Leotta, Direttore UDEPE Caltanissetta, Gabriella Di Franco, Direttore della Casa Circondariale di Enna, Giuseppe La Porta e Rosalinda Campanile, assessori del Comune di Enna, Giovanni Bevilacqua, Dirigente Scolastico CPIA Cl-En, Rosaria Di Prima, Dirigente Scolastica IPS Federico II di Enna, Marta Cortese e Chiara Cinardo, Psicologhe/Psicoterapeute del Centro Studi Martha Harris Palermo, Stefania Castellana, Funzionaria referente del progetto UDEPE Cl-En, Maria Elena D’Amore, Capo area educativa della Casa Circondariale di Enna.

Il convegno rappresenta un momento di riflessione e confronto sull’importanza della genitorialità anche in situazioni di detenzione, esplorando strategie e percorsi di supporto per i detenuti e le loro famiglie. L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza e la collaborazione tra istituzioni, operatori sociali e famiglie per garantire il rispetto dei diritti dei detenuti e il mantenimento dei legami familiari. Un’opportunità unica per approfondire una tematica di grande rilevanza sociale.