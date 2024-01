Enna: “Gemito, l’arte d’o pazzo” al Cine-Teatro GriVi

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 25 gennaio, torna alle ore 21 al Cine-Teatro GriVi di Enna la rassegna teatrale Scrusciu con lo spettacolo “Gemito, l’arte d’o pazzo”, testo e regia di Antimo Casertano, con Antimo Casertano, Daniela Ioia, Luigi Credendino e Ciro Giordano Zangar.

PUBBLICITÀ

Vincenzo Gemito è uno degli artisti da collocare tra i pilastri dell’Ottocento napoletano. Una vita tormentata e ossessionata dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista del successo ma per la conquista della verità. Ossessione che lo hanno spinto addirittura alla reclusione in manicomio e alla conseguente, una volta uscito, clausura domestica volontaria durata oltre venti anni.

Fare arte, oggi è un lavoro? Quanto il lavoro dell’artista influisce sulle scelte personali e familiari? Quanto spesso non riusciamo più a ritrovare noi stessi, a dare un senso concreto all’arte, alla professione, al proprio lavoro?

Parte da questi quesiti la volontà di realizzare uno spettacolo che vuole esplorare la materia intima che muove un artista. La risposta sarà affidata al pubblico.

Biglietti disponibili dalle 19,30 nel botteghino del Cinema GriVi.