Enna: gemellaggio AIB 2023, conclusa la missione dei volontari della Lombardia

Il capo campo del gemellaggio AIB di Pergusa Paolo Fulco ha salutato nella giornata odierna la partenza della “Colonna Mobile della Regione Lombardia”, che ha partecipato con suoi uomini e mezzi al gemellaggio AIB 2023 per contrastare gli incendi boschivi in Sicilia, progetto promosso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, a cura del direttore generale Salvo Cocina.

L’intero contingente del gemellaggio sul territorio siciliano si è svolto con quattro turni dal 24 giugno ad oggi con un totale di 42 volontari.

I volontari AIB della Regione Lombardia sono stati accolti a Enna nei giorni scorsi dall’assessore regionale del territorio e dell’ambiente Elena Pagana, dai comandi dei Corpi Forestali e dei Vigili del Fuoco, dai sindaci e dai cittadini delle province di Enna e Caltanissetta.

“Bilancio positivo con obiettivi ampiamente raggiunti – comunica Paolo Fulco – sia per il rafforzamento alla lotta attiva contro gli incendi, sia per le scambio di esperienze tra i volontari AIB delle due regioni, con approfondimento ed ampliamento delle tecniche e delle buone pratiche per lo spegnimento degli incendi boschivi”.

“Al fine di favorire lo scambio di informazioni – conclude Fulco – sono stati molto positivi gli incontri presso le sale operative del Corpo Forestale Regione Siciliana e dei Vigili del Fuoco, oltre ai briefing tra volontari”.