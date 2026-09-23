Enna, gemellaggio a Malta con Qormi e Bronte nel segno delle eccellenze agroalimentari

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Una delegazione del Comune di Enna è stata ospite del Comune di Qormi, a Malta, in occasione di Casal Fornaro, la tradizionale manifestazione che il Comune maltese promuove per ricordare la propria storia legata alla panificazione.

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Il gemellaggio, celebrato presso il Comune maltese in apertura della manifestazione, ha coinvolto anche il Comune di Bronte, la CNA di Enna e CNA Sicilia, l’Associazione Pizzaioli Ennesi e il Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP.

I pizzaioli ennesi, in particolare, sono stati ospiti d’onore dell’evento, che ha riservato loro una postazione dalla quale hanno sfornato centinaia di pizze ennesi.

«Abbiamo riproposto la pizza ennese qui a Malta, insieme a due ricette speciali realizzate per l’occasione: quella con il pistacchio di Bronte e una pizza maltese preparata con ingredienti e lavorazioni locali – hanno dichiarato Antonio Cammarata e Giuseppe Vigneri dell’Associazione Pizzaioli Ennesi CNA –. Prima ancora di essere un’occasione di promozione, è stato uno scambio molto appagante e una bellissima esperienza».

Presente anche il maestro Angelo Scalzo, protagonista di un’esposizione delle sue “cassapanche”, organizzata dal Comune maltese, dove le sue opere sono particolarmente apprezzate.

Gli scambi tra imprese ennesi e maltesi sono in forte crescita e il ruolo della CNA ennese sta diventando sempre più significativo.

«La nostra organizzazione è impegnata da diverso tempo in numerose collaborazioni e, in particolare, con Maypole, una delle più importanti imprese del settore a Malta, con cui condividiamo ormai da tempo un percorso molto interessante – ha dichiarato Michele Calandra, vicepresidente di CNA Enna e tra i più attivi nell’organizzazione del gemellaggio –. Ringrazio anche i Comuni che, con la loro presenza, contribuiscono a rafforzare l’azione che i sistemi imprenditoriali stanno portando avanti».

Presenti per tutta la durata della manifestazione i vertici della CNA, con il segretario di CNA Enna Stefano Rizzo e il presidente di CNA Sicilia Filippo Scivoli, insieme a una delegazione del Comune di Enna. La presenza dei due assessori del Comune di Enna, Tiziana Arena e Marinella Adamo, è stata particolarmente apprezzata dagli organizzatori e apre la strada a relazioni sempre più forti tra imprese e istituzioni.

“È stato un importante momento istituzionale con le città di Enna, Qormi e Bronte” – dichiarano le due assessore presenti – “le nostre comunità, pur con storie e geografie differenti, condividono una visione identica: crediamo fermamente che il futuro risieda nella custodia e nella valorizzazione della nostra terra e dei prodotti che questa ci restituisce. Siamo convinti che il terreno d’incontro più fecondo e immediato di questa unione è senza dubbio quello delle eccellenze agroalimentari. Il cibo è cultura, è ambasciatore di un territorio. Abbiamo sostenuto l’iniziativa perché convinti che, attraverso la valorizzazione dell’agroalimentare, si possa sostenere l’economia locale, il turismo sostenibile e difendere la biodiversità.”