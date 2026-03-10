Enna: gastroenterologia, bilancio positivo per Endolab 2026

PUBBLICITÀ

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di ENDOLAB, dedicata quest’anno al tema “Focus on Colorectal Diseases 2026: dall’esperienza clinica all’intelligenza artificiale”. L’evento, ospitato al Federico II Palace Hotel di Enna, ha richiamato un pubblico numeroso e qualificato, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi per la gastroenterologia siciliana.

PUBBLICITÀ

Sotto la guida scientifica del gastroenterologo Marcello Fabio Maida, professore associato di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Enna, il congresso ha offerto un quadro aggiornato sulle principali aree della disciplina, con particolare attenzione al contributo dell’intelligenza artificiale nei percorsi diagnostici e terapeutici.

La giornata si è sviluppata attraverso quattro sessioni tematiche, dedicate alla prevenzione del carcinoma del colon-retto, all’endoscopia avanzata, alla gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali e alle patologie funzionali del colon, con uno sguardo rivolto alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi modelli di cura.

Ampio interesse ha suscitato la tavola rotonda sul ruolo dell’AI nella gastroenterologia, che ha messo in luce come le tecnologie emergenti stiano già modificando la colonscopia di screening, la caratterizzazione delle lesioni e la personalizzazione dei percorsi clinici.

«Questa edizione di Endolab ha superato ogni aspettativa – ha dichiarato il prof. Marcello Fabio Maida –. La qualità degli interventi, la partecipazione attiva dei colleghi e la profondità del confronto hanno reso l’incontro un vero momento di crescita, sia sul piano formativo che informativo. Le tematiche affrontate e l’apporto dell’intelligenza artificiale hanno offerto spunti concreti per migliorare la pratica clinica quotidiana».

Il responsabile scientifico ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: «Desidero esprimere la mia gratitudine alla faculty, ai moderatori, ai relatori e ai partecipanti. Il loro impegno ha permesso di creare un clima di dialogo costruttivo e di autentica condivisione scientifica. Un grazie particolare va alle società scientifiche che hanno sostenuto il congresso, e agli sponsor che hanno contribuito alla crescita di questo progetto».

Presenti all’evento anche rappresentanti dell’Università Kore e il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia. La partecipazione di specialisti provenienti da numerosi centri, anche oltre i confini regionali, ha confermato la vocazione multidisciplinare di Endolab. Il confronto tra gastroenterologi, endoscopisti, chirurghi, patologi e professionisti sanitari ha ulteriormente arricchito il valore scientifico della giornata.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Università Kore di Enna, della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), della Società Italiana di Endoscopia (SIED), dell’Associazione Italiana di Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO), dell’ASP di Enna e degli Ordini dei Medici di Enna e Caltanissetta.

Il successo dell’edizione 2026 conferma la centralità di Endolab come spazio di aggiornamento, confronto e innovazione. L’organizzazione è già al lavoro per ENDOLAB 2027, che proporrà nuovi approfondimenti e ulteriori riflessioni sulle evoluzioni della gastroenterologia, mantenendo al centro l’integrazione tra clinica, tecnologia e ricerca.