Enna, garante per la persona con disabilità, Greco (Pd): “Si proceda all’approvazione”

Dopo le vicissitudini dei mesi scorsi, la Prima Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Comunale Giuseppe Trovato ha avuto modo di interloquire con i rappresentanti del comitato “Includiamo”, costituito da numerose famiglie di persone con disabilità della città di Enna.

“Dal confronto col comitato, che ha partecipato ai lavori della Commissione – comunica il consigliere comunale del Pd Marco Greco – è emersa una generale condivisione della bozza di regolamento nonché la necessità, condivisa anche dalle forze politiche, di procedere speditamente affinché il regolamento venga approvato prima della fine della consiliatura. Adesso sarà responsabilità della politica procedere affinché si istituisca l’importantissima figura del Garante per la persona con disabilità anche nel nostro Comune. Da parte nostra, siamo già al lavoro per far sì che il regolamento torni in aula alla prima seduta di Consiglio utile”.