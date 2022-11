Enna: Garage Arts Platform, terza giornata “Hip Hop No Stop!”

Domenica il Garage Arts Platform di Enna Bassa in via Leonardo da Vinci ospita la terza giornata HIP HOP NO STOP! che coinvolge diverse realtà e artisti hip hop, rap e writers sia locali che regionali.

La giornata è organizzata dal collettivo ennese HENNA ROCKHz e comincerà alle ore 11 con una sessione di writing all’aperto, mentre all’interno sarà visitabile la mostra collettiva con foto, stampe, installazioni e dipinti, nata dalla open call. In parallelo verrà proiettato un documentario legato alla cultura hip hop, a cura dell’organizzazione culturale catanese No Way Out Escape To Babylon.

Nel pomeriggio alle ore 16,30 inizierà il contest di freestyle, guidato da Keido. A seguire arriverà il momento del live con Tash, Nota Duen, Monkey D, Hanc, Zero e Danny Joe.

Durante tutta la giornata sarà presente un tavolo merch con le creazioni degli artisti che compongono il collettivo HENNA ROCKHz, mentre Rapstore.it presenterà vinili e cd rap/hip hop italiani e stranieri d’eccezione. Ingresso alla giornata con tessera Garage 22-23 e con sottoscrizione di 5 euro.