Enna: Garage Arts Platform, serata finale della mostra di Paolo Andolina

Giovedì alle 18, con un’apertura speciale ricca di collaborazioni all’insegna della partecipazione e dell’inclusione, giunge al termine la mostra “IN TUTTI I SENSI – Vita Carceraria” raccontata con la luce da Paolo Andolina al Garage Arts Platform di Enna Bassa.

Per l’occasione l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Enna renderà accessibile la mostra con pannelli e testi in Braille e in large print. Inoltre la visita sarà accompagnata grazie alla collaborazione con l’Associazione Montika, che attiverà con azioni, letture e performance lo spazio espositivo.

La mostra si concluderà con la cena condivisa ispirata dalle foto in mostra e offerta ai visitatori e visitatrici. Si tratta dell’ultima occasione per partecipare alla mostra di Paolo Andolina che da metà aprile ha contato un folto numero di visitatori grazie a diverse aperture speciali, performance, cene e collaborazioni.