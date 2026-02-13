Enna, “Galilei e la cosmografia dantesca”: lectio magistralis al Lincoln con Andrea Gori

PUBBLICITÀ

Un nuovo appuntamento degli “Eventi culturali in biblioteca” arricchisce il calendario dell’I.I.S. Abramo Lincoln nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro”, realizzato in collaborazione con il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri con il contributo della sede centrale della Società Dante Alighieri.

Martedì 17 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “A. Lincoln” (Enna bassa), la Biblioteca dell’Istituto ospiterà una lectio magistralis dedicata a Galilei, al castello di Altafronte e agli strumenti che richiamano la cosmografia dantesca, a cura di Andrea Gori, responsabile dei servizi educativi del Museo Galileo di Firenze.

Il Museo Galileo è uno dei principali istituti dedicati alla storia della scienza e alla valorizzazione degli strumenti scientifici antichi. In qualità di responsabile dei servizi educativi, Andrea Gori coordina percorsi didattici, visite guidate e attività laboratoriali rivolte a scuole e pubblico, con l’obiettivo di rendere accessibili e coinvolgenti i contenuti storico-scientifici attraverso un approccio esperienziale e divulgativo. Un’esperienza che arricchirà l’incontro ennese, offrendo uno sguardo competente e dinamico sulla figura di Galileo e sul dialogo tra scienza e tradizione culturale.

Apriranno l’incontro i saluti della Dirigente scolastica Maria Concetta Messina e del Presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, Pietro Colletta (Università degli Studi di Palermo).

L’evento è aperto anche alla cittadinanza, con ingresso gratuito.