Enna: Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca aderiscono a Noi Moderati

“In una fase politica che vede sempre più protagonista il Centro, il partito di Noi Moderati guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e da Saverio Romano, consolida la posizione e si fa interprete e portavoce dei valori e della progettualità del popolarismo all’interno della coalizione di centrodestra che governa il Paese e la Regione Siciliana. In questo contesto, a livello territoriale registriamo il consenso crescente di una classe politica di grande esperienza e di forte radicamento territoriale che vuole mettersi in gioco, nella piena condivisione del nostro programma. A Enna, grazie al lavoro del nostro coordinatore provinciale Totò Bonincontro, aderiscono a Noi Moderati Gaetano Di Maggio — già assessore provinciale ed ex consigliere comunale di Enna — e Giuseppe Savoca, già consigliere comunale sempre a Enna. A Di Maggio e a Savoca il pieno sostegno della nostra comunità politica e l’augurio di un forte impegno nell’Ennese”. A comunicarlo è Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati.

Per Di Maggio si tratta di un vero ritorno a casa, essendo già stato responsabile provinciale di Enna di Cambiamo e Italia al Centro. Per Savoca, invece, una novità assoluta.

Questo il commento di Di Maggio e di Savoca, che sono espressione di un gruppo politico che condivide la loro scelta: “Riteniamo che l’adesione al partito Noi Moderati sia la scelta migliore perché, in una congiuntura che spesso si caratterizza per toni aspri e duri e per polemiche sterili, l’elettore possa apprezzare la concretezza e il comportamento di una formazione politica attenta al mondo del lavoro, delle imprese e della famiglia, nello spirito dei valori più importanti del centrodestra.”