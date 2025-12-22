Enna: Gaetano Debole riconfermato alla Presidenza della Cassa e Scuola Edile

PUBBLICITÀ

Il Cavaliere Ingegnere Gaetano Debole è stato riconfermato alla Presidenza della Cassa e Scuola Edile di Enna, a conferma del lavoro svolto negli ultimi anni e della fiducia rinnovata da parte del sistema associativo territoriale.

PUBBLICITÀ

«Desidero innanzitutto ringraziare il nuovo Presidente di ANCE Enna, il Geometra Vincenzo Talio, e tutto il Consiglio Generale di ANCE Enna per la fiducia accordatami», ha dichiarato Debole. «Il lavoro portato avanti in questi anni è stato riconosciuto e mi auguro di poter continuare a operare per il bene delle imprese e dei lavoratori, affermando con forza i criteri di legalità nel settore dell’edilizia. Al Presidente Talio auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico».

PUBBLICITÀ

Un risultato che, come sottolineato dal Presidente riconfermato, è frutto di un impegno corale: «I traguardi raggiunti sono stati possibili grazie a un intenso lavoro condiviso con il Comitato di Gestione e con tutti i dipendenti dell’Ente, che quotidianamente contribuiscono alla crescita e all’efficienza della Cassa Edile».

Oggi la Cassa Edile di Enna è diventata un punto di riferimento per tutte le aziende del territorio e anche per le grandi imprese impegnate nella realizzazione di importanti opere pubbliche, grazie a un’offerta formativa qualificata e idonea a salvaguardare i lavoratori, in particolare sul tema fondamentale della sicurezza nei cantieri.

La riconferma alla Presidenza rappresenta una continuità amministrativa orientata allo sviluppo del settore edile ennese, nel segno della legalità, della formazione e della tutela del lavoro.