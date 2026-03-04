Enna: Gaetano Debole nominato coordinatore provinciale antiracket

PUBBLICITÀ

Gaetano Debole è il nuovo coordinatore provinciale delle associazioni antiracket della provincia di Enna. La nomina è avvenuta all’unanimità. Debole è presidente della FAI di Leonforte. Con il nuovo incarico assume il coordinamento della rete di sostegno agli imprenditori che denunciano il racket.

Nel corso degli anni, il giovane imprenditore leonfortese ha presentato numerose denunce nei confronti di soggetti legati alla criminalità organizzata. Un’attività che ha contribuito all’azione di contrasto sul territorio e ha portato a un’importante inchiesta contro Cosa Nostra, la cosiddetta operazione Homo Novus.

All’assemblea era presente Paolo Terranova, coordinatore regionale della Federazione Italiana Antiracket. Terranova ha definito la nomina un passaggio importante per consolidare i rapporti con le istituzioni provinciali e rafforzare l’azione contro il racket.

Subito dopo l’elezione, il nuovo coordinatore e i presidenti delle quattro associazioni provinciali hanno incontrato il Questore di Enna. Un incontro per confermare la volontà di operare in sinergia con le forze dell’ordine.

Le associazioni antiracket restano un presidio fondamentale di legalità, offrendo assistenza alle vittime di estorsione e promuovendo, insieme alle istituzioni, una cultura del coraggio e della denuncia per spezzare il sistema di intimidazione mafiosa.