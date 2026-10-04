Enna, Futuro Nazionale interviene sui progetti di Villa Farina e del quartiere Pisciotto

PUBBLICITÀ

Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054 interviene sulle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Francesco Colianni riguardanti i progetti di Villa Farina e del quartiere Pisciotto.

PUBBLICITÀ

«Riteniamo che l’attuale fase richieda un supplemento di trasparenza e un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni coinvolte, superando la logica degli annunci e concentrandosi sulle risposte attese dalla comunità», dichiara il referente del comitato costituente ennese, l’avvocato Carmelo Mirisciotti.

Il Comitato afferma di prendere atto delle rassicurazioni fornite dall’assessore sul superamento di alcuni nodi tecnici e burocratici, ma richiama l’attenzione sulla situazione dei cantieri: «Pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dall’assessore sul superamento di alcuni nodi tecnici e burocratici, non si può ignorare che la percezione della cittadinanza ennese resti legata a una prolungata situazione di disagio e al permanere di cantieri fermi in aree strategiche e fragili della città».

Futuro Nazionale richiama inoltre il percorso amministrativo che ha interessato le opere e il precedente intervento dell’ex sindaco Maurizio Dipietro: «Il percorso che ha interessato queste opere è stato finora complesso e non privo di passaggi critici. Si tratta di una vicenda che ha già visto l’intervento formale del sindaco Maurizio Dipietro, il quale aveva opportunamente presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Enna per fare luce sui ritardi accumulati nell’avvio dei lavori e accertarne le cause. Questo passaggio dimostra come il tema della tempistica e dell’efficacia dell’azione amministrativa sia nodale e meriti la massima attenzione».

Il Comitato pone poi l’accento sulla necessità di procedere con gli interventi nelle due aree: «L’approssimarsi della stagione autunnale e delle piogge rende urgente la messa in sicurezza definitiva dell’area del Pisciotto e di Villa Farina, sia per scongiurare rischi di natura idrogeologica, sia per restituire decoro e piena fruibilità a spazi urbani importanti. I tavoli tecnici finora avviati, come quello dello scorso agosto presso l’Assessorato regionale all’Energia, devono adesso tradursi in atti amministrativi definitivi».

Futuro Nazionale rivolge quindi un invito all’Amministrazione comunale: «A questo proposito, rivolgiamo un fermo invito all’attuale Amministrazione Comunale affinché vigili con il massimo rigore e con costante attenzione sull’effettivo avvio dei lavori. La cittadinanza ha già dimostrato enorme pazienza e non può più attendere i tempi incerti della burocrazia: l’ente locale deve farsi garante del rispetto dei tempi nei confronti della ditta e degli organi regionali».

Il Comitato conclude chiedendo tempi definiti e informazioni pubbliche sui prossimi passaggi: «Futuro Nazionale Enna esprime l’auspicio che si possa giungere rapidamente alla definizione di un cronoprogramma certo, dettagliato e verificabile. Chiediamo pertanto alle istituzioni interessate e agli uffici competenti di condividere pubblicamente le tappe concrete dei prossimi interventi, nell’esclusivo interesse del benessere e della sicurezza dei cittadini di Enna».