Enna, Futuro Nazionale attacca il Comune su Pisciotto e Villa Farina: “Trasparenza zero”

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Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054, attraverso il referente Carmelo Mirisciotti, interviene sulla vicenda relativa al blocco dei lavori al Pisciotto e a Villa Farina e punta il dito contro il sindaco e l’amministrazione comunale: «Un silenzio amministrativo inaccettabile che sa di resa e mancanza di rispetto verso la cittadinanza. Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054 punta il dito contro il Sindaco e l’amministrazione comunale di Enna, barricati dietro un fitto mutismo sulla scandalosa vicenda del blocco dei lavori al Pisciotto e a Villa Farina».

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Il movimento ricorda il tavolo tecnico convocato a Palermo lo scorso 6 agosto: «Eppure, una traccia c’era stata. Nei primi giorni di agosto, a seguito delle forti pressioni esercitate da questo movimento politico, l’Assessore Regionale all’Energia aveva impresso un’accelerazione, convocando d’urgenza un tavolo tecnico a Palermo lo scorso 6 agosto per sbrogliare la matassa burocratica dei sottoservizi che tiene in ostaggio il cantiere da quasi dieci mesi. Un cantiere, è bene ricordarlo, finanziato dalla Regione con ben 1,3 milioni di euro».

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Futuro Nazionale lamenta l’assenza di comunicazioni successive all’incontro: «Da quel vertice sono passati quasi trenta giorni, ma da Palazzo di Città non è trapelata una sola parola. Il Sindaco non ha ritenuto doveroso informare i cittadini su cosa sia stato deciso e su quali impegni il Comune abbia assunto».

Il Comitato Costituente chiede quindi chiarimenti all’amministrazione: «Il Comune di Enna non può continuare a fare melina sulla pelle degli ennesi – dichiara con fermezza il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054 –. Mentre l’assessorato regionale si è attivato per trovare una soluzione tecnica alle interferenze delle reti idriche ed elettriche, l’amministrazione comunale è rimasta totalmente inerte dal punto di vista della comunicazione e della trasparenza. Vogliamo sapere subito quali decisioni sono state prese il 6 agosto e, soprattutto, pretendiamo che il Sindaco pubblichi il cronoprogramma esatto dei lavori. Villa Farina è chiusa e il Pisciotto è a rischio idrogeologico: la città ha il diritto di sapere quando ripartiranno i cantieri».

Il movimento richiama inoltre l’attenzione sui possibili rischi legati alla stagione autunnale: «Con l’autunno ormai alle porte, il rischio di piogge torrenziali e di conseguenti allagamenti nella zona del Pisciotto si fa drammaticamente concreto. Il tempo delle scuse e dei rimpalli burocratici è scaduto».

Futuro Nazionale Enna 1054 conclude chiedendo al sindaco di intervenire pubblicamente sulla vicenda: «Futuro Nazionale Enna 1054 esige che il Sindaco esca immediatamente dal silenzio e si assuma la responsabilità della sicurezza del territorio, indicando una data certa per il riavvio delle ruspe e la messa in sicurezza dell’intera area».