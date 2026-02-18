Enna Futura lancia il “Patto con la Città”

PUBBLICITÀ

Il Movimento civico Enna Futura, guidato dal presidente del Consiglio Paolo Gargaglione, prosegue il suo impegno di ascolto e confronto con la città. Oggi è in programma un incontro dedicato alle attività produttive artigiane e alle comunità energetiche, “temi centrali per una strategia di sviluppo economico sostenibile e innovativo del territorio”.

Il percorso avviato nelle ultime settimane ha già previsto numerosi incontri su diverse questioni, tra cui il rilancio del centro storico e della viabilità, l’agricoltura sostenibile e una nuova visione di territorio e ambiente. L’appuntamento odierno si inserisce in questo cammino, ponendo al centro “il rilancio dell’artigianato e il ruolo delle comunità energetiche come strumenti concreti di crescita”.

Secondo quanto riferito dal movimento, il lavoro di ascolto si è sviluppato attraverso assemblee pubbliche con la partecipazione di cittadini, artigiani, commercianti, agricoltori e studenti, durante le quali professionisti dei diversi settori hanno illustrato i temi trattati offrendo contributi e proposte operative, “un metodo che si distingue nettamente da altre visioni politiche autoreferenziali e anacronistiche”.

Questi momenti di confronto rappresentano, per Enna Futura, il punto di partenza di un impegno civico e programmatico che nasce dalle istanze dei cittadini e dal confronto con la base del movimento.

Il gruppo civico, con in testa il presidente del Consiglio Paolo Gargaglione, intende inoltre sottoscrivere un “Patto con la Città”, le cui priorità riguarderebbero, nei primi tre mesi di governo, la rivitalizzazione della parte storica della città anche con il coinvolgimento dell’Università Kore, la revisione della mobilità urbana con attenzione al collegamento tra Pergusa, Enna Bassa ed Enna Alta, un programma straordinario di manutenzione della viabilità urbana e rurale e il rilancio dell’autodromo e della conca pergusina.

Il movimento ha infine dichiarato di essere “disponibile, sulla base di questo solenne Patto con la Città, a confrontarci con le altre forze politiche, rispettosi delle loro ragioni, ma non perdendo la nostra identità e la nostra coerenza”.