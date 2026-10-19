Enna Futura chiede chiarezza sull’ex plesso Pascoli e sull’accordo con la Kore

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Il gruppo consiliare Enna Futura ha depositato una mozione in Consiglio comunale sul protocollo d’intesa tra il Comune di Enna e l’Università Kore, con particolare riferimento al previsto utilizzo dei locali dell’ex plesso scolastico “Pascoli”.

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A darne notizia sono i consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso: «Come gruppo consiliare Enna Futura, abbiamo depositato in data odierna una mozione in Consiglio Comunale per accendere un faro sul protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Enna e l’Università “Kore” e, in particolare, sul mancato trasferimento di una facoltà universitaria nei locali dell’ex plesso scolastico “Pascoli”».

Il gruppo richiama anche gli interventi e i disagi che, secondo quanto affermato dai consiglieri, hanno accompagnato la disponibilità dell’immobile: «I cittadini hanno sostenuto sacrifici tangibili: le famiglie hanno affrontato disagi e riorganizzazioni per lo spostamento degli alunni, mentre le casse comunali hanno sostenuto ingenti costi per rendere disponibile l’immobile. A fronte di queste risorse e dell’impegno della comunità, la struttura continua a rimanere chiusa e inutilizzata».

Con la mozione, Enna Futura chiede quindi di riaprire il confronto con l’Ateneo: «Riteniamo doveroso evitare che questa vicenda finisca nell’oblio. Pertanto, la nostra iniziativa punta a riaprire immediatamente il tavolo di confronto politico con i vertici dell’Ateneo per comprendere le ragioni del blocco, verificare la gestione dei fondi pubblici e stabilire un cronoprogramma chiaro e definitivo per la realizzazione degli impegni presi».