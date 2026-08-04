Enna: furto e danneggiamenti alla Galleria Civica

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L’Associazione Galaria rende noto che, nella notte del 29 luglio, la Galleria Civica di Enna è stata interessata da uno scasso, con furto e danneggiamenti.

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«Sono state attivate tutte le procedure per cercare i colpevoli del reato» comunica l’associazione.

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Il presidente dell’associazione, Mario Amaradio, ha ringraziato i Carabinieri intervenuti sul posto per constatare quanto accaduto: «I Carabinieri sono intervenuti subito per costatare lo scasso e il conseguente furto e danneggiamento ai beni di proprietà di alcuni soci dell’associazione. Un ringraziamento particolare al Maresciallo Pasquale Coppeta per la professionalità e vicinanza dimostrata».

L’associazione, attraverso la segretaria Rodica Manna, invita inoltre i cittadini a fornire eventuali informazioni utili alle indagini: «Fiduciosi nei confronti dell’esito delle indagini invitiamo i cittadini ennesi a comunicare ai Carabinieri se hanno notato qualcosa di strano sia nella notte del 29 Luglio che nella notte del 3 Agosto».

Foto di repertorio