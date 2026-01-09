Enna, furto con scasso in via Roma: al vaglio le immagini delle telecamere

PUBBLICITÀ

Proseguono le indagini sul furto con scasso avvenuto nella notte in via Roma, a Enna, nei pressi di San Tommaso, ai danni di una gioielleria.

PUBBLICITÀ

Le attività investigative sono curate dai Carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti a Enna alta.

Secondo le prime informazioni, ignoti avrebbero sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale, riuscendo a introdursi all’interno dei locali. L’azione sarebbe stata compiuta con l’ausilio di una piccola gru, utilizzata per forzare l’ingresso.

Una volta all’interno, i malviventi si sarebbero impossessati di una cassaforte, per poi darsi alla fuga.