Enna: “Fuorigioco”, si presenta il romanzo di Davide Vigore

Presso il Palazzo del Governo di Enna si svolge il secondo appuntamento della presentazione di “Fuorigioco”, il primo romanzo del regista e sceneggiatore Davide Vigore, ispirato alla straordinaria vita di Maurizio Schillaci e pubblicato dalla casa editrice Augh!, in libreria dal 6 luglio.

Questa volta sarà la città natale del regista ad ospitare l’evento martedì 13 luglio alle ore 19 presso il cortile della Prefettura di Enna, in Piazza Garibaldi 1. Con Davide Vigore interverranno Pietro Colletta, docente della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Enna Kore e Mariangela Vacanti, giornalista, e gli attori Lorenza Denaro e Franz Cantalupo. Presente anche il cantautore, attore, regista e musicista ennese Mario Incudine.

Maurizio Schillaci, cugino del più famoso Totò, è stato un calciatore di grande talento e fantasia. Alla fine degli anni Ottanta ha avuto l’occasione di assaporare il successo dopo aver firmato un contratto milionario con la Lazio. La sua carriera è stata minata da un infortunio allo scafoide che l’ha fatto precipitare in un cupo vortice di eccessi, allontanandolo dalla famiglia e dalle luci della ribalta. Oggi, quasi sessantenne, Maurizio non ha sconfitto le dipendenze e vive a Palermo nel vagone di un treno abbandonato. Una visita inaspettata lo mette di fronte a un bivio, offrendogli la chance di fare i conti col proprio passato capitolino. Una possibile nuova ripartenza, nella speranza che qualcosa di buono possa ancora arrivare, magari quella leggerezza tanto ambita.

“Avevo un mondo dentro di me, intimo e personale che facevo fatica a raccontare attraverso lo strumento che mi è più congeniale che è il cinema – dichiara Vigore -. Ho trovato spazio nella letteratura che mi aiuta a non avere filtri, e così potermi scordare di budget, giornate e location, e di occuparmi semplicemente delle mie fantasie e malinconie. Sono ora emozionato per l’uscita del romanzo, mi sembra come di entrare per la prima volta a scuola, nella nuove classe, ed avere puntati addosso gli occhi dei nuovi compagni, acquisendo la consapevolezza che bisogna impegnarsi per costruire nuove amicizie. È questo il modo migliore per conoscere se stessi».

Il romanzo è un flusso di coscienza che affronta temi universali e attuali: cosa si incontra uscendo dai binari del successo, quali fragilità possono emergere quando la propria stella non brilla più. Riflessioni nude e crude su un percorso dannato e romantico, fuori dagli schemi e carico di un’irresistibile umanità.