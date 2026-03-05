Enna, “Fuorigioco alla violenza”: LeoVegas Play dona tre smartwatch antiviolenza

PUBBLICITÀ

LeoVegas Play annuncia la propria partecipazione a “Fuorigioco alla violenza”, l’evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il bullismo promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Enna con il patrocinio del Comune di Enna, in programma in città il 7 e l’8 marzo.

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’iniziativa, LeoVegas Play sosterrà il progetto con una donazione a favore della sicurezza delle donne: tre smartwatch antiviolenza Infolife Lady, dispositivi progettati per offrire supporto e protezione in situazioni di rischio. La consegna ufficiale è prevista sabato 7 marzo 2026 alle ore 13.00, presso l’Urban Center di Enna, alla presenza di Stefano Saitta, rappresentante di LeoVegas Play, delle istituzioni e dei promotori dell’evento.

L’azienda sottolinea che, dopo aver sostenuto progetti di CSR con LeoVegas.News, l’impegno del Gruppo prosegue con LeoVegas Play, con l’obiettivo di estendere l’attenzione verso iniziative sul territorio. La presenza in Sicilia viene indicata come legata non solo all’attività di sponsor sportivo del Catania FC, ma anche al supporto di progetti rivolti alle comunità locali.

“Fuorigioco alla violenza” riunirà istituzioni, professionisti, associazioni e realtà del territorio in due giornate dedicate alla prevenzione del bullismo e della violenza di genere attraverso lo sport, l’educazione e il confronto sociale.