Enna, “Fuorigioco alla violenza”: due giorni contro bullismo e violenza di genere

A Enna si terrà sabato e domenica “Fuorigioco alla violenza”, evento di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e al bullismo attraverso lo sport. L’iniziativa è organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Enna, con il patrocinio del Comune di Enna.

Partner dell’iniziativa sono l’Ordine degli Avvocati di Enna, AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati (Sezione di Enna), l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali, il Consiglio Regionale Sicilia, Donne Insieme (Sandra Crescimanno), LeoVegas PLAY, Sei to do kokoro no michi, IAMAF e Infolife.

Il programma si aprirà sabato 7 marzo, dedicato a consapevolezza, educazione, ispirazione, con una prima parte all’Urban Center: accoglienza e registrazione (ore 09.00–09.30), saluti istituzionali (ore 09.30–10.00) e panel internazionale “Sport e valori: Prevenire il bullismo e la violenza di genere attraverso lo sport e l’attività sociale” (ore 10.00–13.00). Interverranno, oltre a Salvino Bombara, presidente del CSI di Enna, anche psicologi, avvocati, assistenti sociali e maestri di arti marziali. A seguire la donazione degli orologi anti-violenza (ore 13.00–13.15) e la pausa pranzo (ore 13.15–15.30).

Nel pomeriggio ci si sposterà al Pala Pisciotto per accoglienza e registrazione (ore 15.30–16.00) e per la masterclass “Difendersi senza odiare” (ore 16.00–18.30) dedicata a bambini e donne, seguita da Q&A e condivisione esperienze (ore 18.00–18.30). Nella masterclass si tratterà di anti-bullismo per bambini e adolescenti, tecniche di autodifesa femminile stradale e per i luoghi chiusi, lettura delle situazioni di rischio, gestione della paura, comunicazione assertiva e linguaggio del corpo.

Domenica 8 marzo, giornata dedicata a azione, difesa, cambiamento, l’appuntamento è ancora al Pala Pisciotto con accoglienza e registrazione (ore 08.30–09.00), risveglio energetico (ore 09.00–09.30), dimostrazioni marziali internazionali (ore 09.30–14.30) con maestri provenienti da tutta Europa, e cerimonia di chiusura alle ore 14.30. Saranno presenti le autorità civili e militari.