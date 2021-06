Enna: FSP Polizia di Stato, Calogero Filippo Di Dio Perna eletto segretario generale provinciale

Il 5 giugno scorso, nel rispetto delle norme anti-covid19, si è celebrato il 3° Congresso Provinciale della FSP Polizia di Stato di Enna. È stato eletto il nuovo segretario generale provinciale, Calogero Filippo Di Dio Perna, che verrà collaborato dal segretario vicario Giuseppe Millauro e dai segretari provinciali Biagio Bevilacqua, Fabrizio Farina, Gennaro Ferrara, Gaetano Menzo e Ivan Pugliese.

La Federazione Sindacale di Polizia – FSP Polizia di Stato, nel panorama nazionale così come nella provincia di Enna, è una delle organizzazioni sindacali più rappresentative per via dell’attività svolta mirata ad intercettare i bisogni concreti dei poliziotti, a garantire le loro tutele, divenendone un importante punto di riferimento.

Conferme e novità anche negli altri organi statutari provinciali: consiglieri Matteo Bertino, Vincenzo Consentino, Giuseppe Di Seri, Giuseppe La Rosa, Carmelo Proto; collegio dei sindaci revisori Paolo Salamone e Abele Cataldo; segretari locali Antonino Aversa, Paolo Bongiovanni, Mariagrazia Clemenza, Donato Cosco, Massimiliano Di Fazio, Salvatore Gambino, Massimo Giammarino, Salvatore Pagana, Maurizio Pecora e Benedetto Sarda.

Una delegazione della segreteria provinciale di Enna parteciperà ai lavori del congresso nazionale che si celebrerà a Pomezia il prossimo 8 e il 9 luglio, nel corso del quale saranno eletti i massimi organismi nazionali.