Enna: fruizione turistica più inclusiva e accessibile in città

Il turismo ad Enna sta diventando sempre più inclusivo grazie a una serie di iniziative volte a garantire l’accessibilità per tutti i visitatori: riproduzioni tattili di monumenti, audio guide e video in lingua dei segni italiana (Lis), kit per famiglie e bambini fruibili in totale autonomia. Tramite QR code si accede a un sito, https://ennadesignforall.maredesignforall.it/, che consente a persone cieche e ipovedenti, sorde e con difficoltà intellettive di avere informazioni storiche sulla città e sui monumenti e sulla loro fruibilità. Questi strumenti sono stati installati nei locali della Pro Loco presso il Castello di Lombardia, al momento non visitabile a causa dei lavori in corso nell’anello esterno del maniero medievale.

Si tratta di supporti per l’accessibilità realizzati dalla Cooperativa Mare (Musei Accessibilità Ricerca Esperienza), presieduta da Francesca Merz, che li ha presentati ieri nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Pro Loco.

Presenti l’associazione Ente Nazionale Sordi, sezione di Enna presieduta da Agata Ardilio, e il presidente della sede ospitante Santino Di Gregorio, oltre all’assessore al turismo del Comune Giuseppe La Porta e alla presidente della Pro Loco Gioia Pugliese. Il progetto è stato realizzato anche nei Comuni di Piazza Armerina e Aidone.

“Nel 2015 il Comune aveva già avviato un progetto di accessibilità – ha commentato l’assessore al turismo Giuseppe La Porta -. Questo presentato oggi è più evoluto, speriamo di estenderlo anche ad altri monumenti”.

Al momento la piattaforma include contenuti relativi solo ad alcuni dei principali monumenti della città, come il Castello di Lombardia, la Torre di Federico e il Duomo, ma in futuro potrebbe essere estesa anche ad altri luoghi di interesse turistico della città.

“Abbiamo realizzato un angolo della sede della Pro Loco dedicato ai supporti per l’accessibilità – ha detto durante il suo intervento la presidente della Pro Loco Gioia Pugliese – speriamo di potervi ospitare al più presto presso la nostra sede”.

Il presidente dell’Unione Ciechi di Enna, Santino Di Gregorio, ha espresso gratitudine, dicendo che “per noi avere la possibilità di accedere ai monumenti principali e consultare la loro storia è importante”, e ha ringraziato a nome di tutti i ciechi della provincia di Enna i promotori dell’iniziativa.