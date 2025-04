Enna, Fratelli d’Italia: “Serve chiarezza sulle evidenti ambiguità nel centrodestra”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa di Fratelli d’Italia provinciale.

Fratelli d’Italia con il 13,41% conquista un seggio al consiglio provinciale. Dato importante che attesta il lavoro della classe dirigente volto al radicamento sul territorio. Sindaci e consiglieri candidati per spirito di servizio, di sostegno fermo e leale al candidato presidente Rosario Colianni a cui va il nostro ringraziamento. Se si considera che i consiglieri comunali iscritti sono meno della metà di quelli che hanno sostenuto la lista a questa competizione il dato risulta essere ancora più importante.

Ciò che rammarica è che nonostante il gesto di grande generosità di Fratelli d’italia di ritirare la propria candidatura, nello spirito della più ampia condivisione ed unità, le forti tensioni interne a qualcuno hanno evidentemente prevalso. Tutto ciò comunque non può giustificare la differenza di voto tra liste e candidato presidente.

È necessaria chiarezza sulle evidenti ambiguità che caratterizzano lo schieramento in provincia di Enna non più procrastinabili. Non è ammissibile mortificare i territori, essendo maggioranza con il 67% dei consensi sulle liste, e a causa di lacerazioni interne e ambiguità consegnare a chi è minoranza il governo della Provincia.

È necessaria una profonda riflessione, da fare con la massima celerità, anche alla luce dei futuri ma non lontani appuntamenti elettorali. I nostri migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Piero Capizzi.