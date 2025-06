Enna: Fratelli d’Italia ribadisce fiducia in Ferrari e conferma il sostegno a Dipietro

PUBBLICITÀ

Ieri sera presso i locali della federazione provinciale di Fratelli d’Italia, alla presenza del presidente Nino Cammarata, si è riunito il direttivo locale. Presente anche l’on. Eliana Longi.

All’esito di un confronto resosi necessario a seguito dell’ultimo consiglio comunale ad Enna, è stato ribadita la massima e unanime fiducia nell’operato del capogruppo consiliare Dante Ferrari, che insieme al presidente del circolo Fabio Arangio avranno il compito di continuare a supportare l’azione dell’amministrazione Dipietro e dell’intera coalizione, cui Fratelli d’Italia è parte integrante, pur nell’ambito di una dialettica di confronto costruttivo.

“L’unità della coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative – comunica la federazione provinciale del partito – sulla base di azioni e programmi, in continuità con l’attuale azione amministrativa, è un valore a cui il circolo di Enna, unito e compatto, in linea con la federazione provinciale, non intende derogare e sui cui lavorerà fino alla fine”.