Enna, Fratelli d’Italia: “Pergusa vive, eccome se vive”

Si pubblica di seguito nota stampa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e del Circolo Futuro e Tradizione di Enna.

Pergusa vive, eccome se vive. La tre giorni appena trascorsa, stracolma di manifestazioni motoristiche di grande spessore, ha confermato a chi ancora non ne fosse convinto o peggio lavora al contrario, che il nostro autodromo, anche se con mission diverse rispetto a quelle di tantissimi anni fa, riesce ancora ad attrarre addetti ai lavori provenienti dall’Inghilterra, dalla Irlanda, dalla Germania, dal Belgio oltre naturalmente ai tanti nostri connazionali; tutto reso possibile anche grazie ad una azzeccatissima partnership con la Grandi Navi Veloci tale da rendere assai meno dispendioso lo spostamento dal continente verso la Sicilia.

Sfatiamo una volta per tutte quella strumentale leggenda metropolitana secondo la quale ambiente e sport a Pergusa non possono e non devono coesistere, così come peraltro al contrario riscontrabile in tante altre parti del mondo incluso il nostro territorio nazionale.

Pergusa è viceversa vocata a specifiche e mirate attività motoristiche, alla collaborazione con la nostra splendida realtà universitaria Kore per lo studio ad esempio della mobilità elettrica, alla qualificatissima collaborazione con la Pirelli, alla organizzazione dei corsi di guida sicura fortemente richiesti dalle nostre Forze dell’ordine, alle attività convegnistiche, concertistiche e fieristiche. Attività queste sopra menzionate che hanno a monte una grande risorsa rappresentata dalla baricentricità ennese non solo nel centro Sicilia ma nel centro del Mediterraneo.

Su questa mission ha puntato l’attuale manegement del Consorzio Ente Autodromo Pergusa con in testa il suo vulcanico Presidente Mario Sgrò al quale la nostra forza politica dedica un sentito ringraziamento per il lavoro da sempre svolto e senza la cui abnegazione e senza le cui iniziative Pergusa sarebbe già da anni sprofondata nell’oblio più totale.

La presenza in questa tre giorni appena trascorsa dell’On.le Longi e di ben due Assessori regionali, l’ On.le Pagana e l’ On.le Amata, con delega rispettivamente al Territorio ed Ambiente la prima e al Turismo ed allo Sport la seconda, sono la ulteriore prova di quanto Pergusa sia attenzionata dal Governo regionale in quella che è la propria programmazione turistico-sportiva-ambientale con buona pace di chi ritiene viceversa che Pergusa vada mortificata ed ostacolata nella sua quotidiana programmazione.

Spiegate a costoro, dall’alto della loro pochezza, che Pergusa non può e non deve diventare motivo di scontro politico ma piuttosto di aggregazione, di unità, di condivisione, di unanime programmazione in quanto anche Pergusa, in uno alla vocazione universitaria brillantemente rappresentata dalla Kore ed all’investimento culturale messo in campo negli ultimi dalla Giunta Dipietro nella nostra città, ha tutte le carte in regola per consentire al nostro difficile territorio posto però al centro della Sicilia di aspirare ad una crescita turistico, ricettiva, ambientale e culturale come pochi altri.

Fratelli d’Italia è pronta a fare in tutte le sedi istituzionali e non la propria parte nell’esclusivo interesse della nostra collettività.