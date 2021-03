Enna: Fratelli d’Italia, nasce “Gioventù Nazionale”

Approda anche ad Enna Gioventù Nazionale, movimento politico giovanile di Fratelli d’Italia. Un progetto nato dalla voglia di giovani studenti liceali e universitari di spendersi attivamente per il proprio territorio.

“La nascita del Circolo di Gioventù Nazionale nella città di Enna – commenta il presidente provinciale Daniele Pellegrino – mi ha riempito di gioia e di orgoglio. Questo evento lascia intravedere un barlume di speranza per la politica, per la destra e per la gioventù ennese. Gioventù Nazionale continua a crescere e a radicarsi nel territorio. Sicuro del loro impegno a difesa e sostegno delle idee della destra italiana, auguro al coordinatore e a tutti i giovani del nascente circolo un buon lavoro.”

A guidare il Circolo saranno il coordinatore Jacopo Gessaro, giovane studente del Liceo Classico, e il vicecoordinatore Francesco Rosato, studente di Giurisprudenza.

“Molti nostri coetanei – afferma il giovanissimo coordinatore – ritengono che la politica sia un qualcosa di distante e ambiguo. Noi vogliamo dimostrare l’esatto contrario avvicinando più ragazzi possibili alla nostra visione politica e, soprattutto, sociale, incentrata sulla solidarietà e socialità. Abbiamo scelto come nostro motto due valori a noi molto cari, identità e appartenenza. Riteniamo, infatti, sia molto importante difendere la propria identità nazionale e la nostra cultura per ridare vanto e prestigio al territorio cui apparteniamo. Territorio che, peraltro, versa in una situazione giovanile disastrosa”.

“Congratulazioni a Jacopo, sono certo che saprà rappresentare al meglio le istanze dei tanti giovani patrioti della sua città. Con la costituzione del circolo di Enna, Gioventù Nazionale dimostra di continuare a crescere e di saper raccogliere le istanze provenienti dal territorio unendo giovanissimi e studenti universitari” dichiara Dario Moscato, coordinatore di Gioventù Nazionale per la Sicilia Orientale.

Una catena di novità che si intreccia con la nomina del giovane ennese Alessandro Casano, studente di Giurisprudenza e militante di Azione Universitaria, come membro del direttivo provinciale.

“La costituzione del Circolo di Enna – dichiara Casano – e la nomina a dirigente provinciale, per cui ringrazio il nostro coordinatore regionale e il nostro presidente provinciale per la fiducia accordatami, rappresentano le basi per creare una struttura solida locale a servizio della nostra città e di tutto il territorio provinciale. Collaborazione, impegno e fiducia sono i principi sui quali si fonderà la nostra azione per farci portavoce dei giovani che vogliono sperare in un futuro da vivere nella propria terra”.

Il direttivo locale, inoltre, sarà composto da Martina Vasta, Lorenzo Iannello, Gianmaria Randazzo, Matteo Mantegna e Diego Scarlata.