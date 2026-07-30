Enna, Fratelli d’Italia: Longi ringrazia Arangio dopo le dimissioni da coordinatore cittadino

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L’onorevole Eliana Longi interviene dopo le dimissioni di Fabio Arangio dall’incarico di coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia “Futuro e Tradizione” di Enna, esprimendo un ringraziamento per l’attività svolta alla guida del partito: «A valle delle dimissioni rassegnate dal coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia “Futuro e Tradizione”, Fabio Arangio, desidero esprimere pubblicamente il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi. Il nostro impegno politico ha origini lontane, così come l’amicizia che ci lega. Molti anni fa abbiamo fondato insieme l’associazione Enna Tricolore, dedicandoci al volontariato e al sostegno di chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Un percorso che è poi proseguito, nel marzo del 2021, con la nascita del circolo cittadino di Fratelli d’Italia “Futuro e Tradizione”. Da allora abbiamo condiviso soddisfazioni e affrontato insieme anche i momenti più complessi, sempre nel segno della fiducia e della stima reciproca».

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La deputata ricorda quindi il passaggio di consegne alla guida del circolo cittadino: «Nel congresso cittadino del gennaio 2024 ho avuto il piacere di passargli il testimone come coordinatore, certa delle sue capacità, del suo equilibrio e del suo attaccamento al partito. Desidero ringraziare Fabio per il difficile compito svolto nella gestione della campagna elettorale per le ultime elezioni amministrative, per il contributo determinante alla composizione della lista e per essersi speso in prima persona con impegno, serietà e spirito di servizio».

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Longi si dice inoltre convinta che le dimissioni non segneranno la conclusione dell’impegno politico di Arangio all’interno del partito: «Sono certa che la sua scelta di lasciare l’incarico di coordinatore, maturata esclusivamente per sopraggiunti impegni personali e professionali, non interromperà il suo percorso politico all’interno di Fratelli d’Italia. Il suo contributo continuerà a essere prezioso e indispensabile per il radicamento del partito e per la prosecuzione delle nostre attività sul territorio. A Fabio va il mio più sincero ringraziamento, con l’augurio di continuare a condividere insieme il cammino di Fratelli d’Italia e le sfide che ancora ci attendono».