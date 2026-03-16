Enna, Fratelli d’Italia: la federazione provinciale esprime soddisfazione per la visita di Delmastro

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Ieri mattina il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è stato a Enna per una serie di incontri istituzionali e politici organizzati dalla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, accompagnato dall’onorevole Eliana Longi e dal presidente provinciale di FdI, l’avvocato Nino Cammarata.

Dopo la tappa presso la Casa circondariale Luigi Bodenza, la mattinata è proseguita con un incontro politico dedicato alle ragioni del “Sì” al referendum, alla presenza di amministratori, dirigenti e militanti del partito.

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Enna esprime grande soddisfazione ed entusiasmo per la presenza del sottosegretario Delmastro, che ha rappresentato un importante momento di confronto con il territorio e con il personale penitenziario, oltre che un’occasione per ribadire l’impegno del Governo nel garantire sicurezza, dignità del lavoro degli operatori e attenzione concreta alle strutture carcerarie.