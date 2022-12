Enna: Fratelli d’Italia, giornata di tesseramento alla presenza del presidente Ars Galvagno

Si è svolta ieri una giornata di tesseramento Fratelli d’Italia organizzata dal circolo territoriale “Futuro e Tradizione” di Enna attraverso un banchetto organizzato in Piazza Vittorio Emanuele.

“Ringrazio, in primis, il presidente dell’Ars, On. Gaetano Galvagno, per la sua presenza – le parole del vice coordinatore Francesco Paolo Alongi – il quale dimostra, ancora una volta, come Fratelli d’Italia tenga particolarmente al suo territorio e ai suoi militanti non distaccandosi da quelli che sono i veri valori. Presente anche il nostro On. Eliana Longi che, nonostante i mille impegni, ci supporta e contribuisce attivamente, con ogni mezzo, alla realizzazione di ogni progetto come ha sempre fatto fino a qualche mese addietro”.

“Ringrazio l’On Galvagno per la gradita visita al bacchetto tesseramenti – ha dichiarato la deputata ennese – il mio modo di far politica inizia proprio dai gazebi nelle piazze, il luogo in cui nasce la condivisione delle idee e il confronto con le persone”.

Alongi ha espresso gratitudine ad ogni singolo militante del Circolo che “si è speso per la realizzazione dell’evento, il loro entusiasmo ci rende molto fiduciosi per il futuro e per le prossime sfide elettorali”.