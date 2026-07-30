Enna, Fratelli d’Italia: Fabio Arangio si dimette da coordinatore cittadino

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Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Enna, Fabio Arangio, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per sopraggiunti impegni personali e professionali.

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Arangio è stato tra i protagonisti della fondazione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia insieme all’On. Eliana Longi, contribuendo a riportare la fiamma del partito nel capoluogo ennese e a ricostruire una presenza politica stabile e radicata sul territorio.

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Nel corso del suo mandato ha guidato il coordinamento cittadino con spirito di servizio, dedicando tempo ed energie alla crescita dell’organizzazione e svolgendo un ruolo determinante nella composizione della lista di Fratelli d’Italia in occasione delle ultime elezioni amministrative.

Arangio dichiara: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla dirigenza, ai militanti e a tutti i sostenitori di Fratelli d’Italia per la fiducia e la collaborazione ricevute durante il percorso condiviso. Un ringraziamento particolare va al Commissario regionale, On. Luca Sbardella, e al Presidente provinciale, Avv. Nino Cammarata, per la costante vicinanza, il sostegno e la fiducia che mi hanno sempre dimostrato nello svolgimento di questo incarico. Lascio l’incarico con la serenità di chi ritiene di aver sempre anteposto il bene del partito a ogni interesse personale e con l’orgoglio di avere contribuito, insieme a tanti amici e militanti, alla costruzione di una comunità politica fondata sulla passione, sull’impegno e sul senso di appartenenza. Rivolgo i migliori auguri a Fratelli d’Italia e al futuro coordinamento cittadino affinché possano affrontare con successo le prossime sfide politiche, continuando da parte mia a svolgere la mia attività politica all’interno del partito con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione di sempre.»