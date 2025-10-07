Enna: Fratelli d’Italia chiede chiarezza sull’Autodromo di Pergusa

PUBBLICITÀ

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Enna interviene sulla vicenda del Consorzio Ente Autodromo Pergusa (C.E.A.P.), esprimendo perplessità, certamente da un punto di vista giuridico, per le notizie riguardanti le procedure in merito alla possibile revoca dello stato di liquidazione.

Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al Presidente e al Segretario Generale del Libero Consorzio dei Comuni di Enna, chiedendo di chiarire quali atti l’Ente intenda intraprendere, con quali pareri e in quali condizioni di trasparenza.

Fratelli d’Italia sottolinea come “dagli atti di liquidazione sembrerebbero emergere criticità economico-finanziarie rilevanti, con debiti in capo al socio ACI Enna e la mancata approvazione dei conti consuntivi 2024”.

“Rilanciare l’Autodromo di Pergusa è un obiettivo condiviso – dichiara la Federazione Provinciale – ma deve avvenire nel pieno rispetto della legittimità delle procedure e della correttezza amministrativa. Scelte frettolose o di parte rischierebbero di generare danni ancora più gravi per il futuro dell’impianto e per la collettività”.