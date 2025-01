Enna: Fratelli d’Italia, al via la fase congressuale

PUBBLICITÀ

Fratelli d’Italia si prepara a vivere nelle prossime settimane una nuova fase congressuale, che tra gennaio e febbraio coinvolgerà tutti i 15 circoli locali, coprendo l’intero territorio dei 20 comuni della provincia di Enna.

Questi congressi vogliono offrire agli iscritti l’opportunità di confrontarsi e contribuire alla crescita della comunità politica e vedranno l’elezione dei presidenti di circolo e dei membri dei direttivi locali.

«Per Fratelli d’Italia, i Congressi di circolo sono un passaggio essenziale per rafforzare la nostra presenza sul territorio e valorizzare le competenze dei nostri iscritti – dichiara Nino Cammarata, presidente provinciale del partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni –. La partecipazione attiva sarà determinante per costruire un futuro in cui il nostro partito continui a essere un punto di riferimento per i cittadini. I Circoli, veri luoghi di confronto e dialogo, rappresentano il punto di partenza per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono».

Il calendario dei congressi prevede lo svolgimento degli incontri nei vari comuni della provincia, con l’avvio delle attività domani, venerdì gennaio, a Regalbuto, e la conclusione fissata per il 23 febbraio a Troina.

Queste le date: Comune di Regalbuto 31 gennaio ore 16:30; Comune di Centuripe 31 gennaio ore 18:30; Comune di Pietraperzia 1 febbraio ore 16; Comune di Agira 2 febbraio ore 10; Comune di Nissoria 3 febbraio ore 15; Comune di Nicosia 8 febbraio ore 16; Comune di Gagliano Castelferrato 9 febbraio ore 11; Comune di Barrafranca 9 febbraio ore 17; Comune di Enna 14 febbraio ore 17; Comune di Leonforte 15 febbraio ore 17; Comune di Villarosa 16 febbraio ore 10; Comune di Aidone 16 febbraio ore 16; Comune di Piazza Armerina 22 febbraio ore 17; Comune di Cerami 23 febbraio ore 15; Comune di Troina 23 febbraio ore 17.