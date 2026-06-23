Enna: Franco Fracassi presenta “7 ottobre, l’inganno”

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La comunità trasformativa “Metamorfosi – Sviluppo del Potenziale Umano” ospita domenica 28 giugno alle ore 18.00, presso la propria sede, in Contrada Gentilomo a Enna, Franco Fracassi, giornalista d’inchiesta, scrittore e documentarista di caratura internazionale.

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Nell’incontro culturale e di approfondimento, Franco Fracassi presenterà il suo ultimo libro “7 ottobre, l’inganno”, scritto insieme alla giornalista Paola Pentimella Testa.

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Gli autori propongono una lettura critica degli eventi che hanno avuto origine il 7 ottobre 2023 tra Israele e Palestina e delle loro conseguenze sul piano geopolitico e mediatico. Attraverso un lavoro di ricerca e analisi, sviluppano una riflessione sul rapporto tra informazione, potere, guerra e costruzione delle narrazioni pubbliche, offrendo spunti per approfondire temi di grande attualità e rilevanza internazionale.

L’incontro rappresenterà un’occasione di dialogo e confronto su questioni che attraversano il nostro tempo: il ruolo dei mass media nella formazione dell’opinione pubblica, la complessità degli scenari internazionali, la necessità di sviluppare strumenti critici per interpretare la realtà contemporanea.

Franco Fracassi vanta oltre trent’anni di esperienza nel giornalismo investigativo. Nel corso della sua carriera ha seguito conflitti internazionali, realizzato numerose inchieste e documentari premiati a livello nazionale e internazionale, pubblicando decine di libri dedicati alla storia contemporanea, alla geopolitica e ai grandi temi dell’informazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per anticipare la propria presenza è necessario telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3351706116.