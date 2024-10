Enna: frana in Via Pergusa, convocato il Centro Operativo Comunale. Ecco i provvedimenti adottati

PUBBLICITÀ

Questo pomeriggio il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che da oggi è attivo per la gestione del rischio idrogeologico e meteorologico, per esaminare la situazione ed assumere i necessari provvedimenti a seguito della frana verificatasi questa mattina in Via Pergusa, all’altezza della rotonda del Pisciotto.

Considerato che l’evento non consente in atto la normale fruizione dell’arteria stradale, è stata disposta la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, al transito veicolare e pedonale della Via Pergusa, nel tratto tra la rotatoria, all’intersezione con via Ottavio Catalano e il civico 133 di detta via, di fronte rifornimento ENI, fino a cessate esigenze.

Inoltre essendo stata accertata dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, la condizione di rischio a cui sono esposte le attività commerciali e non commerciali insistenti nell’area prospicente il punto di distacco del costone. E’ stata disposta l’immediata chiusura delle seguenti attività: Di Dio Surgelati, AZ Arredamenti di Azzaro Pietro e la sede dello Juventus Club, inibendo, altresi, l’accesso alla propria abitazione, al civico n. 121 di via Pergusa, a n. 3 nuclei familiari, i quali dovranno entrare nell’immobile attraverso l’ingresso posteriore dell’edificio.

“Non c’è dubbio che l’evento franoso di questa mattina – spiega il Sindaco Dipietro – rappresenta un grave problema per la viabilità cittadina e, per questa ragione, risulta necessario intervenire con immediatezza”.

Il Centro Operativo ha, quindi, deciso di richiedere il supporto tecnico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, nella figura di un geologo, in modo da valutare compiutamente lo stato della frana e, di conseguenza, tempistiche ed entità degli interventi di ripristino del costone interessato.