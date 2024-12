Enna: “Frammenti effimeri”, personale di pittura di Cinzia Licata al Circolo di Conversazione

PUBBLICITÀ

Frammenti effimeri. Dal 12 al 15 dicembre la personale di pittura di Cinzia Licata, visitabile ad Enna in via Roma 354 presso il Circolo di Conversazione.

Stiamo davvero andando incontro alla fine delle stagioni? “Frammenti Effimeri” è un progetto espositivo intimo che condurrà il visitatore in un viaggio spazio temporale tra le stagioni della vita, nella loro intima bellezza.

La mostra condurrà il visitatore all’interno del percorso artistico svolto in questi anni da Cinzia Licata. La sua espressione artistica – come sarà possibile vedere – fonde il figurativo all’astratto creando immagini che lasciano libera interpretazione al lettore, guidandolo verso emozioni personali che trovano sfogo mediante la scelta evocativa degli accostamenti cromatici e delle forme che l’artista sceglie di unire per realizzare una dimensione dai tratti onirici.

L’esposizione presenterà anche opere che affrontano una tematica urgente e preziosa per tutti: il cambiamento climatico, ambientale e delle stagioni che mutano repentinamente quasi a scivolare una dentro l’altra.

“Un lavoro intimo ed universale al contempo – dice Cinzia Licata – che mira a far rivivere sulla tela le sensazioni che i ricordi dettano alla memoria, rendendo omaggio al tempo che fugge ed alla bellezza degli attimi che cambiano e si rigenerano in questa epoca di ‘fine stagione’”.

L’artista Cinzia Licata nasce in Sicilia, a Enna, e percorre fin da piccola la sua naturale inclinazione per l’arte. Compie gli studi nel 2013 con il biennio specialistico all’Accademia di belle Arti di Catania nel settore pittura e, successivamente, amplia gli studi come curatore d’arte presso la NAAP.

Attualmente possiede un delizioso Atelier, dove si può trovarla assorta nella sua arte fatta di pennelli e colori. Un angolo poetico e creativo in città nel quale Cinzia, su diversi supporti, esprime il suo sentire e realizza delle preziose opere d’arte.

Inaugurazione giorno 12 dicembre alle 19,00, la mostra sarà visitabile fino a domenica 15 dicembre dalle ore 17 alle 21. Domenica dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. La presentazione sarà a cura del professore Pippo Lombardo.

Angela Montalto