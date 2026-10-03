Enna, Fp Cgil sull’aumento delle ore ai precari comunali: «Un primo importante risultato»

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«Un primo importante risultato raggiunto in una vertenza che la Cgil porta avanti da tempo». È così che il segretario provinciale della Funzione Pubblica della Cgil, Alfredo Schilirò, commenta la notizia data dall’assessore al personale del Comune di Enna, Lillo Colaleo, secondo cui la commissione competente all’Ars ha esitato favorevolmente l’emendamento che prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per l’aumento delle ore lavorative per i precari in forza agli enti locali in Sicilia e, quindi, anche al Comune di Enna, dove sono in forza un centinaio di precari ancora part time.

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«Una notizia che ci fa immensamente piacere e che gratifica il lavoro svolto dalla Fp Cgil da anni in direzione di questo obiettivo – commenta Alfredo Schilirò –. Un risultato figlio di tutta la classe politica, visto che l’emendamento è stato firmato da deputati sia dell’opposizione che della maggioranza. Ma è fuor di dubbio che, per il raggiungimento di questo risultato, un ruolo determinante lo ha svolto il deputato del Pd della provincia di Enna Fabio Venezia, primo firmatario, come ha già ribadito l’assessore Colaleo, che da mesi ha lavorato per arrivare a questo traguardo. È chiaro che si attende adesso il voto finale dell’Aula, ma siamo ottimisti che anche a Sala d’Ercole l’esito sarà positivo. Come dice l’assessore Colaleo, la dignità dei lavoratori prima di tutto e a dare a loro la dignità è un lavoro adeguatamente retribuito per le mansioni che svolgono. Non possono esserci in uno stesso ente lavoratori di serie A e lavoratori di serie B che svolgono le stesse mansioni».